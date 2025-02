Thiago Motta striglia la Juve: «Provo vergogna per questa eliminazione, per il futuro ho questa speranza»

Thiago Motta, tecnico della Juve, ha commentato con grande durezza l’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Juve Empoli: tutte le dichiarazioni sul match di Coppa Italia. I bianconeri si stanno giocando il quarto posto col Milan:

COSA SI PROVA DOPO QUESTA PARTITA- «Vergogna. Abbiamo fatto un primo tempo in cui provo vergogna e spero che anche i miei giocatori sentano la stessa cosa. L’atteggiamento del primo tempo è stato vergognoso, sbaglio io perché non ho fatto capire ai miei giocatori l’importanza di questa partita e di vestire la maglia della Juve».

COSA PUÒ LASCIARE QUESTA PARTITA – «Io spero che le critiche siano veramente forti, il pubblico è stato gentile per quello visto nel primo tempo. Spero in una reazione immediata di questi calciatori perché provo vergogna per il primo tempo. Grandissima responsabilità mia per non avergli fatto capire l’importanza di questa partita».

