Thiago Motta Milan, cambia tutto: la Juve si toglie dalla corsa per il tecnico? Allegri potrebbe restare alla Juve! ULTIME

Thiago Motta Milan, cambia tutto: la Juve si toglie dalla corsa per il tecnico? Allegri può restare alla Juve! Le ULTIME sul tecnico bianconero

L’addio di Allegri alla Juve non è così scontato come sembra. Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, infatti, la situazione è molto simile a quella già vista lo scorso anno. Se Allegri dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la prossima Champions League, infatti, potrebbe restare e consolidare la sua posizione.

Il motivo? La Juve non ha trovato l’accordo con Thiago Motta. E poi ci sarebbe l’anno rimanente da pagare ad Allegri, come previsto dal contratto in scadenza nel 2025. Non è escluso che i bianconeri possano vivere un’altra annata di transizione e in questo caso potrebbero continuare con Allegri che conosce già l’ambiente. Con Allegri ancora in bianconero, il Milan avrebbe molte più probabilità per portare a Milano il tecnico del Bologna.