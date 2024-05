Thiago Motta Milan, il tecnico fa una promessa sul suo futuro: «Ecco quando saprete qualcosa». Le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo che il suo Bologna ha ottenuto sul campo del Napoli, Thiago Motta ha parlato così del suo futuro. Le dichiarazioni del tecnico che piace molto al Milan.

THIAGO MOTTA – «Quando ci saranno novità per il futuro dalla mia parte la saprete. Sono passate tantissime settimane e ore di lavoro vissute con tanta voglia di fare. Quando abbiamo un obiettivo in testa siamo davvero capaci di farlo. Ora ci troviamo in una situazione impensabile ma meritata»