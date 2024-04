Thiago Motta Milan, il tecnico allo scoperto: «Futuro? Vi posso dire questo». Le sue parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato anche del suo futuro. Di seguito le parole del tecnico accostato in queste settimane anche al Milan.

THIAGO MOTTA – «Io oggi devo pensare alla partita di Frosinone, perché sarà una partita complicata, piena di insidie di cui siamo pienamente consapevoli. Andremo ad affrontarla al meglio possibile, determinati a fare una grande prestazione. Io qui ho tutte le condizioni per lavorare al meglio, portando avanti la mia passione. A Bologna ho tutte le cose che mi servono per dare il meglio, a partire dai ragazzi. In questi giorni ci siamo preparati a un match difficile come quello contro il Frosinone, una squadra organizzata e ben allenata, con giocatori forti e di prospettiva»