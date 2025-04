Theo Milan, il giornalista non ha dubbi: «Andrà a finire così»

Theo Milan, il noto giornalista Franco Ordine ha lasciato una sentenza sul futuro del terzino francese su cui si è tanto discusso

Il giornalista Franco Ordine, nel corso di Pressing programma in onda su Canale 5, ha detto la sua sul futuro di Theo Hernandez. Il francese è in bilico tra la permanenza al Milan e l’addio nel prossimo calciomercato.

LE PAROLE – «Secondo me, se non ci saranno grandi offerte clamorose, basta leggere anche un po’ il post che ha fatto lui l’altro giorno, Theo Hernandez finisce per restare e per riconfermarlo».