Theo: «Ho avuto tanti allenatori bravi ma Pioli mi ha cambiato la vita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Athletic, ecco le parole sul Milan, rinnovo e non solo

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Athletic, ecco le parole sul Milan, rinnovo e non solo

«Ho avuto tanti allenatori bravi, ma quello che mi ha cambiato la vita come uomo e come calciatore è Stefano Pioli. Dal primo momento in cui sono arrivato, mi ha dato la consapevolezza che mi serviva per tirare fuori tutte le mie potenzialità: è grazie a questo che sto giocando in questo modo ora. Sono molto contento qui al Milan anche grazie a lui».