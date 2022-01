Theo Hernandez: «Da piccolo guardavo Paolo Maldini giocare, con lui...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Athletic, ecco le parole sul Milan, rinnovo e non solo

«Da piccolo guardavo Paolo Maldini giocare. Ho un rapporto molto stretto con lui: dalla prima volta in cui ci siamo visti ad Ibiza ha messo subito in chiaro le cose dicendomi che ero un giocatore molto forte ma che avrei dovuto lavorare duro tutti i giorni. Grazie a ciò, oggi sono il giocatore che sono. Continuo a parlare tutti i giorni con Paolo, viene sempre a vederci agli allenamenti. È un onore averlo con noi, è stato il miglior terzino del mondo per tantissimo tempo».