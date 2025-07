Theo Hernandez Milan, il messaggio di addio continua a far discutere! La stoccata di Ravezzani

Theo Hernandez Milan, le parole con cui il francese ha salutato i rossoneri continuano a far discutere: la stoccata di Ravezzani

L’addio di Theo Hernandez al calciomercato Milan, con il suo passaggio all’Al-Hilal per 25 milioni di euro, ha acceso un dibattito acceso nel panorama calcistico italiano. A gettare benzina sul fuoco delle discussioni è stato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà” ha espresso un’opinione netta e pungente sulla vicenda.

Ravezzani ha parlato di un “addio al veleno” da parte del terzino francese, un’affermazione che racchiude in sé una dualità tra verità e opportunismo. “C’è una parte di verità e una di opportunismo,” ha dichiarato Ravezzani, analizzando la situazione con la sua consueta schiettezza. Il punto cruciale sollevato è che Theo Hernandez approdò in un Milan che puntava su giocatori giovani da affermare, una filosofia che, a detta di Ravezzani, “non è cambiato nulla” nel corso degli anni. Questo potrebbe aver contribuito a un senso di frustrazione nel giocatore.

Un elemento centrale della critica di Ravezzani riguarda la percezione del calciatore. “Capisco poi che un titolare francese che non fa neanche le coppe europee si senta sminuito,” ha ammesso il direttore, riconoscendo una potenziale motivazione dietro l’insoddisfazione di Hernandez. Tuttavia, la sua analisi non si ferma qui e vira verso una severa autocritica nei confronti del giocatore. “L’autocritica è difficile da fare, ma ha fatto una stagione brutta, ha avuto un atteggiamento che è peggiorato nel corso del tempo.” Questa affermazione sottolinea un presunto calo di rendimento e un atteggiamento non sempre impeccabile, aspetti che avrebbero potuto accelerare il suo addio.

La questione del “palcoscenico” è un altro fulcro del discorso. “Se è comprensibile che lui fosse uno ambizioso e che questo Milan non glielo può garantire un certo palcoscenico ok,” ha proseguito Ravezzani, concedendo che un giocatore del calibro di Hernandez potesse ambire a palcoscenici europei più prestigiosi, che il Milan attuale non è in grado di offrire con continuità. Tuttavia, la sua conclusione è tanto lapidaria quanto rivelatoria sulle sue perplessità riguardo la scelta di Theo: “ma che è andato a fare all’Al-Hilal?“. Questa domanda retorica sottolinea lo scetticismo di Ravezzani sulla destinazione finale del giocatore, un campionato meno competitivo e, agli occhi di molti, meno prestigioso rispetto ai top campionati europei.

L’interrogativo di Ravezzani riecheggia le perplessità di molti tifosi e addetti ai lavori che faticano a comprendere una scelta apparentemente dettata più da motivazioni economiche che da ambizioni sportive. Il passaggio all’Al-Hilal, una squadra dell’Arabia Saudita, viene visto da alcuni come una rinuncia a lottare per i massimi livelli del calcio europeo, nonostante la notevole offerta economica che l’ha accompagnata. La cessione di un pilastro come Theo Hernandez, un giocatore che in diverse stagioni è stato tra i più incisivi e decisivi del Milan, apre inoltre una serie di interrogativi sul futuro e sulle strategie di mercato del club rossonero.

In sintesi, le dichiarazioni di Fabio Ravezzani offrono uno spaccato profondo e critico sull’addio di Theo Hernandez al Milan. Un addio che, secondo il direttore di TeleLombardia, mescola motivazioni reali legate alle ambizioni del giocatore con un pizzico di opportunismo, il tutto condito da una stagione non all’altezza e una destinazione finale che solleva non poche perplessità. La sua analisi, citata da TMW Radio durante “Maracanà”, getta una luce su un capitolo controverso del calciomercato, destinato a far discutere ancora a lungo.