Theo Hernandez: per FIFA21 è spagnolo, ma non è un errore. Ecco perché

Theo Hernandez nella giornata di ieri ha ricevuto una targa omaggio dal celebre videogioco FIFA21. Qualche utente sui social ha segnalato che la bandiera che compare è quella spagnola, anziché quella francese.

Per quanto la cosa sembri strana, non si può parlare tecnicamente di un errore della EA Sports. Infatti il terzino sinistro del Milan non ha ancora ricevuto chiamate ufficiali dalla Nazionale francese e potenzialmente potrebbe anche giocare per la Spagna per via di lontani parenti.