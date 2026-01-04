Theo Hernandez torna in Italia? Pellegatti lancia l’indiscrezione sull’ex terzino rossonero: le sue parole

Theo Hernandez vicino al ritorno in Italia? Carlo Pellegatti lancia così l’indiscrezione sull’ex terzino rossonero

Il calciomercato internazionale potrebbe presto infiammarsi con un ritorno del tutto inaspettato in Serie A. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Hilal, Theo Hernandez sembra essere finito nel radar della Juventus. L’indiscrezione è stata lanciata da Carlo Pellegatti, il quale ha rivelato tramite il proprio canale YouTube un possibile asse di mercato tra l’entourage dell’ex rossonero e la dirigenza torinese: «Ci sono contatti tra l’entourage di Theo e il club bianconero, un’operazione non per gennaio ma per la prossima estate».

Nonostante il recente addio al calcio europeo, la destinazione bianconera sarebbe particolarmente gradita al calciatore. Il francese appare già pronto a chiudere la sua parentesi in Arabia per ritrovare palcoscenici più competitivi. Tuttavia, l’operazione presenta una complessità evidente legata all’aspetto economico: attualmente Hernandez percepisce un ingaggio faraonico da circa 20 milioni di euro a stagione, una cifra che nessuna società italiana può permettersi di pareggiare.

Theo Hernandez, il nodo ingaggio e la volontà del giocatore

Il fattore determinante per la riuscita della trattativa risiede nella volontà di Theo Hernandez. Secondo le ultime indiscrezioni, il laterale sarebbe disposto a una sensibile riduzione dello stipendio pur di tornare protagonista nel calcio che conta e vestire la maglia della Juventus. L’obiettivo del francese è rimettersi al centro del progetto tecnico di un top club europeo, accettando un compromesso economico in favore di una sfida sportiva stimolante sotto la guida della società bianconera.

Il club di Torino osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che un innesto di tale portata cambierebbe gli equilibri della fascia sinistra. Se le parti dovessero trovare un punto d’incontro sulle cifre del contratto, il ritorno in Italia di uno dei terzini più forti degli ultimi anni potrebbe trasformarsi da semplice suggestione in una solida realtà per la stagione 2026/2027.