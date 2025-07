Theo Hernandez Milan, stavolta è davvero finita: visite mediche con l’Al Hilal e firma sul contratto. Ultime

Theo Hernandez Milan, è finita l’avventura del terzino in rossonero: il francese ha effettuato le visite mediche con l’Al Hilal

Dopo sei stagioni indimenticabili con la maglia rossonera, si chiude l’era di Theo Hernandez nel calciomercato Milan. Il terzino sinistro francese è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Hilal, il prestigioso club saudita, come riportato in esclusiva dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Un addio che era nell’aria da diverse settimane e che ora trova la sua conferma definitiva, segnando un momento significativo nel calciomercato estivo.

L’operazione, che porta Theo Hernandez lontano da Milanello, si è concretizzata con una cessione a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una somma importante che, pur non eguagliando il valore di mercato stimato del giocatore, rappresenta un ottimo affare per il Milan, considerando la volontà del francese di intraprendere una nuova avventura professionale. L’Al Hilal, club ambizioso e con grandi disponibilità economiche, si assicura uno dei terzini più forti e prolifici del panorama calcistico europeo, un tassello fondamentale per rafforzare ulteriormente la propria rosa e competere ai massimi livelli in Asia.

Le Tappe di un Trasferimento Lampo: Visite Mediche e Firma a Parigi

Le ultime ore sono state decisive per il trasferimento di Theo Hernandez. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna il calciatore ha svolto le visite mediche di rito a Parigi. La capitale francese ha fatto da sfondo a questo passaggio cruciale, lontana dai riflettori italiani e sauditi. Un segnale della celerità e della discrezione con cui l’Al Hilal ha voluto chiudere l’operazione. Subito dopo l’esito positivo degli accertamenti medici, è arrivata anche la firma sul contratto triennale, che legherà Theo Hernandez al club arabo per le prossime tre stagioni. Un accordo lungo e remunerativo che sottolinea la fiducia che l’Al Hilal ripone nelle qualità e nel potenziale del difensore.

L’ufficialità da parte dei due club è attesa a brevissimo, e sancirà definitivamente la fine di un’era per il Milan e l’inizio di un nuovo capitolo per Theo Hernandez in un campionato in forte crescita. Il suo arrivo all’Al Hilal lo vedrà giocare sotto la guida di un allenatore di calibro internazionale, Simone Inzaghi.

L’Eredità di Theo Hernandez al Milan: Gol, Assist e Corsa Inarrestabile

Durante la sua permanenza al Milan, Theo Hernandez si è affermato come uno dei protagonisti assoluti. Arrivato nell’estate del 2019 dal Real Madrid, ha conquistato subito il cuore dei tifosi rossoneri grazie alla sua straordinaria capacità di spinta, ai suoi gol decisivi e ai suoi assist precisi. La sua corsa inarrestabile sulla fascia sinistra è diventata un marchio di fabbrica, un’arma offensiva spesso in grado di spaccare le partite. Con il Milan ha vinto uno Scudetto da protagonista, contribuendo in maniera determinante a riportare il Tricolore a Casa Milan dopo un lungo digiuno. La sua partenza lascia un vuoto importante sulla corsia mancina, che il Milan dovrà ora colmare con un innesto di pari livello per mantenere alte le proprie ambizioni.

L’addio di Theo Hernandez è un segnale di come il calcio stia evolvendo, con i club sauditi che si stanno affermando come nuovi attori di peso nel mercato globale, capaci di attirare top player europei con offerte economiche irrinunciabili. Per il Milan, si apre ora una nuova sfida: trovare il suo erede e continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.