Theo Hernandez Milan, Trevisani stronca il terzino! Parole durissime sul francese

Theo Hernandez Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha criticato duramente la stagione del francese in rossonero. Le parole

Il trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal continua a far discutere, e le parole di Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio gettano un’ombra pesante sull’ultima stagione del terzino francese. Un’analisi impietosa quella del noto commentatore sportivo, che non ha usato mezzi termini per descrivere una parabola discendente che, a suo dire, ha avuto radici sia in campo che fuori. Le sue dichiarazioni, schiette e dirette, offrono uno spaccato crudo sulla percezione di un giocatore che, pur dotato di enorme talento, sembra aver perso la bussola nelle recenti annate.

Trevisani ha esordito con un’affermazione scioccante: “Analizzando la stagione ricordo almeno 50 errori difensivi in 38 giornate, qualcosa fuori dal campo non è andata e mi sembra evidente.” Un numero che, se confermato dall’analisi dettagliata, dipinge un quadro di fragilità difensiva quasi inaccettabile per un calciatore del suo calibro. Questo dato, impressionante e preoccupante, sottolinea una costante insicurezza e una mancanza di concentrazione che hanno minato le prestazioni di Hernandez. Non si tratta di episodi isolati, ma di un problema sistemico che ha pesato sul rendimento della squadra.

Il commentatore ha poi approfondito la questione del carattere di Theo Hernandez, un aspetto notoriamente complesso del giocatore: “Theo ha un carattere particolare, non è un mistero. Dipende sempre se questa particolarità va nei binari buoni o in quelli meno buoni.” Trevisani ha riconosciuto come nei primi anni, questa peculiarità caratteriale sia stata un motore propulsivo, trasformando l’esuberanza in energia positiva in campo. Tuttavia, la tendenza si è invertita: “i primi anni è andata in quelli buoni, ma le ultime annate di Theo sono state brutte.” Questo cambiamento di rotta suggerisce che la stessa energia che lo rendeva imprevedibile e decisivo in fase offensiva, lo ha reso altrettanto sconsiderato e dannoso in quella difensiva.

L’analisi di Trevisani non si è fermata all’aspetto comportamentale, ma è scesa nel dettaglio delle carenze tecniche che hanno afflitto il terzino. “Non è che il valore diminuisce perchè hai capelli rosa, ma perchè sbaglia diagonali, procura rigori per gli avversari, sbaglia rigori che non dovrebbe tirare, si fa buttare fuori. Sono cose troppo gravi.” Questa lista di errori specifici è un atto d’accusa pesante, che evidenzia una serie di lacune fondamentali per un difensore moderno. Errori di posizionamento, disattenzioni che portano a falli da rigore, e persino la gestione emotiva in momenti cruciali (come i rigori sbagliati o le espulsioni) hanno contribuito a un declino netto. La disciplina tattica e la lucidità sembrano essere venute meno, trasformando un punto di forza in un punto debole.

La conclusione di Trevisani è stata lapidaria: “L’ultima stagione di Theo al Milan è stata da 3 per me.” Un voto che parla da sé, indice di una prestazione ampiamente insufficiente e ben al di sotto delle aspettative per un giocatore del suo livello e del suo costo. Pur riconoscendo che “Fonseca e Conceiçao hanno delle colpe,” il commentatore ha ribadito che “anche lui ha delle colpe.” Questo bilanciamento delle responsabilità è cruciale: se è vero che l’ambiente e la guida tecnica possono influenzare il rendimento, la responsabilità individuale del giocatore rimane preponderante, soprattutto per quanto riguarda atteggiamento e concentrazione. Le parole di Trevisani, riportate da Cronache di Spogliatoio, offrono uno spunto di riflessione importante sul percorso di un talento che, per motivi ancora da chiarire appieno, non è riuscito a mantenere le promesse.