Theo Hernandez Milan, il periodo da incubo non ha fine: questa scena di ieri sera ha colpito molto. Le ultimissime notizie

Il Milan ha perso contro la Lazio per 1-2 e ha visto compromettere in maniera quasi definitiva la corsa per il quarto posto in classifica. Uno dei calciatori più deludenti, ancora una volta, è stato Theo Hernandez.

Il terzino francese è stato anche bersaglio dei fischi di San Siro, stadio che lo ha sempre protetto. La situazione attuale, dunque, è davvero complicata.