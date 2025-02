Theo Hernandez, il terzino del Milan risponde a voci e polemiche: avete sentito?

Theo Hernandez, il difensore del Milan ha pubblicato una storia su Instagram. La canzone scelta sa di risposta alle polemiche

Come spesso accaduto in passato, anche ultimamente i tifosi del Milan hanno criticato alcune prestazioni di Theo Hernandez. Dal terzino francese ci si aspetta sempre tanto viste le grandi doti tecniche e fisiche. Ultimamente si è anche discusso di un suo possibile addio nel prossimo calciomercato in caso di mancato rinnovo.

Il giocatore ha pubblicato una storia Instagram con una sua foto e un occhiolino, la canzone scelta sa di risposta alle polemiche. Si tratta di “Contro le camionette” di Samuele Nisi. Queste le parole: «Parlate di me, la vostra è solo invidia, fan**** a chi mi odia è diventato come un cliche, ma punto sempre in alto del resto me ne fo***».