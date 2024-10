Theo Hernandez Milan, il dettaglio non passa inosservato: questo il possibile punto d’incontro tra le parti

Theo Hernandez Milan, dettaglio che non passa inosservato: il francese vuole lo stesso ingaggio di Rafael Leao

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è alle prese con i rinnovi di contratto tra cui è presente, in cima alla lista, anche quello di un top player come Theo Hernandez.

Theo Hernandez guadagna 5 milioni e vorrebbe salire a 6.5-7, ovvero in linea con l’ingaggio di Leao. Servirà sedersi al tavolo e capire come procedere perché il Milan non vorrebbe toccare certe “vette”