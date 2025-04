Theo Hernandez Milan, messaggio da brividi del francese sui social: i tifosi sognano – FOTO

Condividi via email

Theo Hernandez Milan, il francese ha postato un bellissimo messaggio dopo la vittoria di ieri sera contro l’Udinese

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Theo Hernandez, terzino del Milan autore del momentaneo 0-3 ieri sera contro l’Udinese, ha postato attraverso le stories un bellissimo messaggio di affetto nei confronti del club rossonero:

PAROLE – «Sempre e ovunque forza Milan». L’ex Real Madrid spera di rimanere in rossonero rinnovando il contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026. Le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell’altro.