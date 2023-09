Theo Hernandez pilastro del presente e del futuro: il piano del Milan per il terzino francese. Le ultimissime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Theo Hernandez, tra gli uomini simbolo di questo Milan. I rossoneri hanno da poco rinnovato il contratto del terzino fino al 2026.

Non è in programma un nuovo rinnovo dopo aver firmato l’ultimo prolungamento soltanto il 22 febbraio 2022, ma Theo è e resta uno dei pilastri del presente e del futuro. Il Diavolo non ha alcun dubbio su questo.