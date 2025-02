Theo Hernandez Milan, arriva il consiglio di Caputi al terzino francese: le dichiarazioni

Theo Hernandez Milan, Massimo Caputi, noto giornalista, ha consigliato il terzino francese di cambiare aria al termine della stagione

Nel corso dell’intervista a Milannews24, Massimo Caputi ha parlato così del futuro di Theo Hernandez:

Cosa ne pensi del futuro di Theo Hernandez?

«Il mio giudizio è che anche se il calciatore è di grande qualità dopo tanti anni bisogna avere la forza di cambiare. Alcune situazioni si cristallizzano. Se Theo Hernandez resta al Milan verrà comunque attaccato dalla critica se non fa 20-25 partite da 7. Non so se lui sia sereno o meno perchè non lo conosco nella sua vita privata ma penso che anche per lui sia meglio cambiare aria».

L’INTERVISTA DI CAPUTI