Theo Hernandez, resta al Milan o andrà via? Spunta una nuova ipotesi

Theo Hernandez e un futuro tutto da decidere, c’è un’altra ipotesi legata all’eventuale permanenza del terzino

Il futuro di Theo Hernandez dovrà essere deciso in questi mesi, il calciatore potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato, ma ovviamente non è ancora da escludere la questione permanenza. In tutto questo c’è il capitolo legato al rinnovo.

Stando a quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.Com, l’agente di Theo starebbe aspettando la nomina del nuovo direttore sportivo e una nuova convocazione dal Milan, non escludendo nemmeno l’ipotesi di restare con il contratto in scadenza nel 2026.