Theo Hernandez Milan, scenario clamoroso: la dirigenza sta riflettendo riguardo a questa decisione. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, è uscita clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. L’espulsione di Theo Hernandez, a inizio ripresa sul risultato di 1-0, ha completamente cambiato le sorti della gara.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport la dirigenza sta prendendo concretamente in considerazione di multare il francese per la simulazione che ha portato l’arbitro ad estrarre il secondo cartellino giallo.