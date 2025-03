Theo Hernandez Milan, incontro nel pomeriggio con Maldini! I due avrebbero bevuto un lungo caffè insieme

Secondo quanto riporta il giornalista Stefano Donati, Theo Hernandez, terzino e capitano del Milan contro il Lecce, avrebbe incontrato oggi a Milano Paolo Maldini.

I due sono legati da un sentito rapporto: sia per gli anni vissuti insieme in rossonero, il francese da giocatore e Maldini da dirigente; sia per il ruolo in campo che li accomuna. Theo non ha ancora rinnovato il proprio contratto e nelle ultime settimane il suo futuro sembra essere lontano dal Diavolo.