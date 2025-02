Theo Hernandez, sentite l’ex Milan: «Ha abituato male i tifosi, ma sono convinto di una cosa»

Condividi via email

Theo Hernandez – L’ex terzino del Milan, Serginho, si è espresso così sul francese a La Gazzetta dello Sport

Serginho, storico ex terzino del Milan, club con il quale ha vinto anche la Champions League, ha detto la sua su Theo Hernandez. Il francese non sta passando un momento facile ed è stato spesso al centro di numerose critiche da parte dei tifosi rossoneri e non solo. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

LE SUE PAROLE – «Non va caricato di troppe responsabilità. Non può fare un assist o un gol a partita. Per anni è stato…Superman e ha abituato “male” i tifosi, ma sono convinto che presto regalerà altre soddisfazioni»