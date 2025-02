Theo Hernandez Milan, situazione delicatissima per il futuro: le ultime!

Theo Hernandez Milan, spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro del terzino francese: a fine stagione sarà addio col club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa sul futuro di Theo Hernandez dopo l’espulsione di ieri sera che è costata al club rossonero l’eliminazione dalla Champions League.

Il francese, salvo improbabili svolte, verrà ceduto a fine stagione senza estendere il contratto in scadenza nel 2026. Il problema è trovare acquirenti: l’unica squadra che si è manifestata a gennaio è stato il Como, club rifiutato dal calciatore. Siamo ai titoli di coda. Theo chiede uno stipendio come Leao (con i bonus, circa 7M). L’aumento non arriverà, e nemmeno il rinnovo. In estate Theo e il Milan si saluteranno per forza di cose: un po’ perché il ciclo appare chiuso e un po’ perché è l’ultima possibilità di monetizzare la cessione.