Theo Hernandez Milan, i dettagli sul contratto del francese: ecco cosa sta succedendo.

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.it sul calciomercato Milan della prossima estate, in particolare per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, in scadenza di contratto nel 2026 e alle prese con la trattativa per il rinnovo.

Secondo il noto portale infatti, Theo Hernandez, che non ha mai cambiato idea sulla sua voglia di rimanere a Milano anche nelle prossime stagioni, avrebbe deciso di accettare l’offerta al ribasso sullo stipendio fattagli pervenire dal Milan negli ultimi giorni (e anticipata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport). Se non ci saranno nuovi stravolgimenti, Theo Hernandez prolungherà con il Milan fino al 2028 con stipendio di poco inferiore agli attuali 4.5 milioni di euro, bonus inclusi.