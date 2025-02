Theo Hernandez Milan, il dato sulle espulsioni è da brividi! Statistica da non credere

Theo Hernandez Milan, clamoroso il dato sulle espulsioni del francese che sta vivendo un momento decisamente buio

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan c’è un dato su Theo Hernandez che fa impressione:

PAROLE – «Si tratta della seconda espulsione stagionale per Theo Hernandez che di certo sta vivendo una delle peggiori annate della sua carriera. Il francese aveva già ricevuto un rosso il 6 ottobre a gara finita contro la Fiorentina. Sommati a quelli del passato, in maglia rossonera Theo è stato espulso 4 volte. Gli altri due rossi sono arrivati in due derby con l’Inter e sempre nei minuti di recupero. Il primo il 5 febbraio 2022 (vittoria rossonera 2-1), il secondo in quello del 22 aprile 2024 (vittoria nerazzurra con lo stesso punteggio)».