Theo Hernandez Milan, Condò durissimo: «Ormai non c’è più fiducia, purtroppo ha dimostrato questo». Le ultimissime notizie

Il Milan, martedì sera, è uscito clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Paolo Condò, a Fallo tattico, ha utilizzato parole molto dure per descrivere il momento di Theo Hernandez.

LE SUE PAROLE – «Il Milan ha dimostrato di non avere più fiducia in Theo Hernandez. Già a gennaio i rossoneri avevano accettato l’offerta del Como per acquistarlo ed è un chiaro segnale. Lui non è più il giocatore delle passate stagioni».