Theo Hernandez via dal Milan? Quattro top club già in pressing sul francese: fissato il PREZZO

Theo Hernandez via dal Milan? Quattro top club già in pressing sul francese: il club rossonero ha fissato il PREZZO

In casa Milan continua a tenere banco la situazione riguardante il rinnovo del contratto di Theo Hernandez, in scadenza con il club rossonero nel giugno del 2026. Tuttosport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti a riguardo.

Il Milan in estate acolterà eventuali offerte sopra gli 80 milioni, tenuto conto che ha fissato il prezzo del cartellino del francese sui 100 milioni. Sulle tracce del terzino, per cui non sarà semplice comunque trovare un accordo per il prolungamento, ci sono Bayern, PSG, Real e United.