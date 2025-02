Theo Hernandez Milan, sul calciomercato: «Se l’ha detto lui, sarà verità»

Condividi via email

Theo Hernandez, avete sentito il commento sul difensore del Milan? Il retroscena su quanto accaduto in fase di calciomercato

Cesc Fabregas, allenatore del Como, alla presentazione del 20° torneo ‘Amici dei bambini’ ha commentato le voci di calciomercato che vedevano la possibilità di prendere Theo Hernandez dal Milan. Il presidente del club aveva confermato queste voci qualche giorno fa.

LE SUE PAROLE – «Era reale l’interesse per Theo Hernandez? Non so, l’ha detto il Presidente, è roba sua. Se l’ha detto lui, sarà sicuramente verità»