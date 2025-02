Theo Hernandez Milan, Balzaretti non ha dubbi: «Per me i rossoneri devono accettare questa cifra in estate»

Theo Hernandez Milan, Federico Balzaretti ha parlato del futuro del terzino francese, in scadenza di contratto a giugno del 2026

Ospite a Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti ha parlato così del futuro di Theo Hernandez nel calciomercato Milan. Le parole sul terzino rossonero:

PAROLE – «È stato un episodio che ha spento tutti, è imploso lo stadio, l’ambiente ed i giocatori. C’è il momento in cui capisci che va tutto bene, se sei nervoso devi riuscire a capire che non è il momento. Sono nervoso? Me lo tengo il nervosismo, perché devo fare questa roba? Lo possono prendere tante squadre. Non ha il valore di due anni fa quando era nel suo prime, nel suo top. Ma Theo mantiene un valore. Offerta minima da accettare? 40-50… Tante possono spendere quei soldi».