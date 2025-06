Theo Hernandez Milan, addio imminente direzione Arabia Saudita: ecco quando può arrivare l’ufficialità. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Theo Hernandez sembra sempre più lontano dal Milan e sempre più vicino all’Arabia Saudita. Il terzino francese è a un passo dal trasferirsi all’Al-Hilal, con le trattative che hanno subito un’accelerazione decisiva negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra il club saudita, il giocatore e il Milan è ormai in dirittura d’arrivo.

Si prevede che il completamento dei “passaggi formali” avvenga entro la prossima settimana, anticipando l’ufficialità di un trasferimento che promette di essere uno dei più importanti di questa sessione di mercato. Le cifre dell’operazione si aggirano intorno ai 25-30 milioni di euro per il cartellino che andranno al Milan, mentre per il giocatore si parla di un ingaggio faraonico, con un salario netto che potrebbe toccare i 20-25 milioni di euro a stagione.

Theo Hernandez, pilastro del Milan e della nazionale francese, ha dato il suo ok al trasferimento dopo aver ricevuto rassicurazioni e, probabilmente, anche grazie all’intervento del presidente dell’Al-Hilal, Fahad bin Saad bin Nafel. Il suo addio rappresenterebbe una perdita significativa per il Milan, che dovrà ora cercare un erede all’altezza sulla fascia sinistra. Per il giocatore, invece, si apre un nuovo capitolo in un campionato in forte crescita, dove ritroverà diversi volti noti del calcio europeo.