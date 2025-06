Theo Hernandez Milan, il calciatore sta attendendo soltanto questa cosa: ore bollenti per il passaggio all’Al-Hilal. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Theo Hernandez sembra ormai tingersi di biancoblu saudita. Il terzino sinistro del Milan è sempre più vicino a trasferirsi all’Al-Hilal, il club arabo allenato da Simone Inzaghi, che ha fortemente insistito per averlo. L’attesa è ora concentrata sull’ok per le visite mediche, ultimo passo formale prima dell’ufficialità.

Secondo diverse fonti, tra cui il Corriere dello Sport, l’accordo tra il Milan e l’Al-Hilal è stato raggiunto, con il club rossonero che dovrebbe incassare una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Anche l’intesa con Theo Hernandez sull’ingaggio è stata trovata, con cifre che si aggirano sui 20 milioni di euro a stagione, un’offerta che ha convinto il francese a lasciare l’Europa.

La volontà di Simone Inzaghi è stata determinante in questa trattativa. Il tecnico italiano, da poco alla guida dell’Al-Hilal, ha espresso il desiderio di avere Theo Hernandez nella sua squadra, considerandolo un elemento chiave per il suo progetto. Si parla anche di contatti diretti tra Inzaghi e il giocatore per convincerlo ad accettare la proposta.

Theo Hernandez, che in questi giorni è atteso a Parigi per le visite mediche di rito, si prepara a una nuova avventura fuori dall’Europa, dopo le esperienze in Spagna e Italia. Il suo addio al Milan, dopo anni di successi e prestazioni di alto livello, segna la fine di un’era per la fascia sinistra rossonera e l’inizio di un nuovo capitolo per il difensore francese nel campionato saudita, sotto la guida di un allenatore che lo ha fortemente voluto.