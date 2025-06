Theo Hernandez Milan, il Diavolo chiaro con l’Al Hilal: serve un passaggio fondamentale prima della fumata bianca. Ecco quale

Theo Hernandez Milan, i rossoneri chiari con l’Al Hilal: l’offerta per il cartellino non dovrà essere rivista al ribasso

Il calciomercato è in fermento e uno dei nomi che continua ad animare le discussioni è quello di Theo Hernández, il terzino sinistro francese in forza al calciomercato Milan. L’accordo per il suo trasferimento, in particolare con l’Al-Hilal, la squadra saudita che ha mostrato un forte interesse, rimane in stand-by, creando un clima di incertezza e attesa. La situazione è complessa e vede il Milan in una posizione di fermezza, determinato a non cedere il suo prezioso laterale a condizioni che non siano quelle prestabilite.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nodo cruciale della trattativa ruota attorno all’offerta economica presentata dall’Al-Hilal. Prima dell’inizio del Mondiale per Club, la squadra araba avrebbe avanzato una proposta concreta, stimata intorno ai 30 milioni di euro. Questa cifra rappresenta la base d’intesa su cui il Milan ha costruito le sue aspettative e la sua strategia di mercato. Il club rossonero, infatti, attende che l’Al-Hilalmantenga fede a questa offerta iniziale, considerandola il minimo indispensabile per intavolare qualsiasi discussione seria sulla cessione di uno dei suoi giocatori chiave.