Theo Hernandez Milan, Ait Nouri per la fascia sinistra: il club ha due vantaggi

Theo Hernandez Milan, uno dei nomi insieme a De Cuyper per la fascia sinistra è quello di Ait Nouri. Il club rossonero ha due vantaggi

Aït-Nouri è uno dei nomi per il post Theo Hernandez, oltre ovviamente a quello di De Cuyper. Il classe 2001 però non si compra con poco, a riportarlo è il sito de La Gazzetta dello Sport.

Il Milan avrebbe però due vantaggi in vista del calciomercato: il contratto con il Wolverhampton scade nell’estate 2026, anche se il club ha un’opzione per prolungare per un’altra stagione. E l’agente del numero 3 è Jorge Mendes, che tra gli assistiti ha anche Joao Felix.