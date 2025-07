Theo Hernandez Milan, affare con l’Al Hilal in dubbio? L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi sul futuro del francese

Theo Hernandez Milan, l’affare con l’Al Hilal non è assolutamente in discussione: ecco quando verrà concluso

Il mondo del calcio è in fermento per il mancato annuncio di Theo Hernandez, il dinamico terzino sinistro del calciomercato Milan e della nazionale francese, all’Al-Hilal. Nonostante le voci si rincorrano da settimane e l’affare sembri ormai vicinissimo alla chiusura, la firma ufficiale tarda ad arrivare, alimentando interrogativi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Fabrizio Romano, una delle fonti più autorevoli nel calciomercato, ha fatto chiarezza sulla situazione, svelando un retroscena interessante legato agli impegni attuali del club saudita.

La Strategia dell’Al-Hilal e il Mondiale per Club

Secondo quanto rivelato da Romano, il motivo principale dietro questo insolito ritardo risiede nella partecipazione dell’Al-Hilal al Mondiale per Club. Il club di Riad, guidato dall’esperto tecnico Jorge Jesus, è attualmente impegnato in questa prestigiosa competizione internazionale e non desidera annunciare un nuovo acquisto di spicco come Theo Hernandez mentre un altro terzino sinistro è ancora in campo a difendere i colori della squadra. Questa decisione strategica è volta a evitare potenziali disorientamenti all’interno della rosa e a mantenere la massima concentrazione sull’obiettivo sportivo immediato.

L’Al-Hilal intende aspettare di capire fino a che punto arriverà nel torneo prima di formalizzare l’arrivo dell’ex stella rossonera. Una volta conclusa la loro avventura nel Mondiale per Club, sia che si tratti di una vittoria, di un piazzamento o di un’eliminazione, il palcoscenico sarà libero per accogliere il talentoso laterale sinistro proveniente dal club meneghino.

Affare Non in Dubbio: Solo Questioni Formali

Nonostante il ritardo nell’annuncio, Fabrizio Romano ha rassicurato gli appassionati: “L’affare oggi non è in dubbio“. Questo significa che le basi dell’accordo tra il Diavolo e il club saudita, e tra l’Al-Hilal e il forte difensore francese, sono state solidamente gettate. Le parti stanno semplicemente attendendo le condizioni ideali e i tempi giusti per completare le formalità burocratiche e presentare Theo Hernandez come nuovo pilastro della squadra.

I tifosi dell’Al-Hilal possono quindi dormire sonni tranquilli: l’arrivo del velocissimo terzino del Milan è solo questione di tempo. La sua qualità offensiva e la sua abilità difensiva sono pronte a fare la differenza nel campionato saudita, ma solo dopo che l’Al-Hilal avrà concluso la sua importante parentesi nel Mondiale per Club. L’attesa è palpabile, ma la conferma ufficiale sembra ormai imminente.