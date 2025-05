Theo Hernandez, il terzino del Milan batte tutti: è il migliore nel mese di aprile

Theo Hernandez supera Tammy Abraham, Luka Jovic e un calciatore di Milan Futuro. Vince il premio del mese di aprile

Il Milan sul proprio account X ha annunciato il miglior gol del mese di aprile. In lizza c’erano Tammy Abraham (vs Inter in Coppa Italia), Luka Jovic (vs Inter in Coppa Italia), Gabriele Alesi (Milan Futuro vs Sestri Levante) e Theo Hernandez (vs Udinese in Serie A).

A vincere è stato il terzino francese grazie alla sua cavalcata alla Dacia Arena, nel sonoro 0-4 imposto dai rossoneri in trasferta.