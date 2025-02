Condividi via email

Theo Hernandez, al centro delle polemiche da ieri sera: si è scusato con il Milan e i suoi tifosi sul suo profilo Instagram

Theo Hernandez è stato l’assoluto protagonista in negativo di Milan-Feyenoord. La sua espulsione, frutto di due gialli che potremmo definire stupidi, hanno compromesso il cammino dei rossoneri in Champions League.

Queste le sue parole: «Il calcio è imprevedibile, ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan».