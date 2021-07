Theo Hernandez, la richiesta da Parigi e la risposta del Milan pronta e secca, senza farsi attendere come si fa in questi casi

LA RICHIESTA- Tuttosport di questa mattina spiega che i rossoneri non hanno nessuna intenzione di rinunciare a Theo, ergo la risposta appare come un no secco e decisamente chiaro. Il giocatore è stato fondamentale nel raggiungimento della qualificazione in Champions League nella scorsa stagione ma al di là di questo rimane importantissimo nello schieramento tattico futuro di Stefano Pioli e poi la cifra: 40 milioni di euro. Troppo bassa per un giocatore che ha ancora ampi margini di crescita.