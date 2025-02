Theo Hernandez Juve, può lasciare il Milan per i bianconeri: diventerà un’opzione in un caso

Theo Hernandez Juve – Il terzino del Milan può andare in bianconero? Opzione possibile in un solo caso

Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, a “Cose di Calcio” su Radio Bianconera, ha parlato della possibilità di vedere Theo Hernandez alla Juventus. Ecco le sue parole sul terzino del Milan:

LE DICHIARAZIONI – «Sulle voci riguardanti Theo Hernandez non so nulla, so solo che il francese è in uscita e il Milan cercherà di monetizzare. Chiaro che se la Juve dovesse cedere Cambiaso dovrà trovare anche un degno sostituto e il rossonero nonostante la stagione negativa è da considerare tra i top mondiali nel ruolo».