Theo Hernandez a Mediaset: «Ho passato un momento difficile ma oggi siamo felicissimi. Sono sicuro di poter fare questa cosa»

Theo Hernandez ha concesso un’intervista a Mediaset. Di seguito le sue parole sulla finale vinta di Supercoppa Italiana dal suo Milan contro l’Inter per 2-3.



LE PAROLE – «Abbiamo fatto una partita molto bella. C’è stato un periodo difficile per me ma sono quasi a posto: sono sicuro di poter aiutare la squadra. Se Fonseca è andato via è anche colpa nostra. Con Conceicao abbiamo lavorato in pochi giorni ma molto bene. Questo gol lo dedico a tutta la mia famiglia!».