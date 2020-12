Theo Hernandez e Hakimi, le frecce di Milano: ecco le statistiche a confronto

Theo Hernandez e Hakimi sono le due frecce di Milano: ecco le statistiche e i dati dei due giocatori messe a confronto

Era da tanto tempo che non si vedevano Milan e Inter battagliare per la prima posizione in classifica. Lo storico duello, che ha sempre infiammato le tifoserie e gli animi anche degli spettatori più imparziali, sembra essersi riproposto con nuovo vigore questa stagione. Uno degli aspetti più stimolanti di questa competizione è sicuramente il confronto tra Theo Hernandez e Hakimi, le due frecce di Milano.

Di seguito vi citeremo i dati Opta di entrambi i profili per evidenziare il livello della battaglia. Innanzitutto sono stati entrambi impiegatissimi dai rispettivi allenatori: Theo è sceso in campo in 20 partite, mentre Hakimi in 19 (1830 minuti vs 1154). Entrambi sono attualmente a quota 4 gol in stagione, ma il francese ha totalizzato un assist in più (5) rispetto al rivale (4). La percentuale di dribbling riusciti inoltre, sorride all’ex Real Madrid (61,7%) che stacca considerevolmente il nerazzurro (39,4%). Ciò che però sorprende forse più di ogni cosa è l’elevato livello difensivo raggiunto da Theo Hernandez: sono ben 115 infatti i palloni recuperati dal numero 19 rossonero, contro i “soli” 71 del marocchino.