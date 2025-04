Theo Hernandez, tra le critiche e i dubbi sul futuro: c’è un vizio che resta sempre

Theo Hernandez è stato spesso al centro delle discussioni, ma c’è un dato che è dalla sua parte. I gol in campionato!

Theo Hernandez è stato spesso al centro di critiche e di riflessioni su un eventuale permanenza al Milan. Effettivamente le prestazioni del francese in questa stagione sono state piuttosto altalenante.

C’è però un dato in cui Theo si conferma costante: i gol in Serie A. Con la rete segnata a Udine il terzino ha raggiunto quota 4 in campionato eguagliando lo score del 2022/2023, a meno 1 da quello del 2023/24 e del 2021/22 (anno dello Scudetto). La sua miglior annata in questo senso è stata la 2020/21 con 7 reti.