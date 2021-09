Theo Hernandez carico per la Champions: «I vincitori ritornano» – FOTO

Theo Hernandez carico per il ritorno in Champions League. Il francese ha postato sui social una foto sua e di Maldini con la coppa

Un Theo Hernandez pronto per il ritorno suo e del Milan in Champions League. Il terzino francese ha ricordato il suo trionfo ai tempi del Real Madrid, accanto ad una foto di Paolo Maldini con la coppa del 2003 e la scritta: «I vincitori della Champions League tornano sempre. Pronti per iniziare il nostro viaggio, forza Milan!».