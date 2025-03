Theo Hernandez, Capello non ci sta: «Non ho capito una cosa»

Condividi via email

Theo Hernandez, sulla decisione presa da Sergio Conceicao in Milan Como si è espresso così Fabio Capello

Fabio Capello è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, ex allenatore di numerose squadre di Serie A e non solo, ha parlato di quanto ha visto in Milan-Como. A suo avviso Conceicao ha commesso un errore nel sostituire Theo Hernandez a fine primo tempo.

LE SUE PAROLE – «Theo nel primo tempo è stato due volte importantissimo visto che il Como si esponeva ai contropiedi. Non ho capito perché Conceicao ha deciso di toglierlo all’intervallo».