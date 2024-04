Theo Hernandez Bayern Monaco, non si placano le voci. E il rinnovo ora... NOVITÀ

Theo Hernandez Bayern Monaco, non si placano le voci. E il rinnovo del contratto col Milan adesso… NOVITÀ

Non si placano le voci che vedrebbero Theo Hernandez lontano dal Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese è ormai da diverso tempo nel mirino del Bayern Monaco, che in estate potrebbe andare alla carica.

In Germania si è vociferato di una possibile offerta da 60-70 milioni per strappare al Diavolo il terzino, che ha un contratto in scadenza nel 2026 ma per il quale le trattative per il prolungamento non sono ancora decollate. Ogni scenario, dunque, è possibile.