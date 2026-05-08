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Theo Hernandez decisivo con l’Al Hilal: suo il gol che vale la King’s Cup

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16 minuti ago

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THEO HERNANDEZ

Theo Hernandez non perde il vizio del gol neanche in Arabia Saudita, l’ex Milan decisivo per il trofeo conquistato dai suoi

L’Al Hilal vince il suo primo trofeo stagionale. La squadra che vanta tra le proprie fila tante vecchie conoscenze della Serie A, tra cui il mister Simone Inzaghi, Theo Hernandez e Sergej Milinkovic-Savic vince la Coppa Nazionale, la cosiddetta King’s Cup.

Per l’ex allenatore dell’Inter e l’ex terzino sinistro del Milan si tratta del primo trofeo in assoluto con la formazione araba e tra pochi giorni avranno anche la sfida decisiva per il campionato contro l’Al-Nassr di sua maestà Cristiano Ronaldo.

Nella finale giocata oggi l’uomo decisivo che ha segnato il gol del 2-1, che è valso la rimonta ed il conseguente trofeo, è stato Theo Hernandez. Il francese anche lontano da Milano non ha di certo perso il vizietto del gol.

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