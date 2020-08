Theo, Gigio e gli altri: sale il valore complessivo della squadra

Theo Hernandez, Donnarumma e Bennacer sono i giocatori che si sono ipervalutati. Il valore totale è salito

La dirigenza rossonera è al lavoro per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Qualora tutto andasse a buon fine, i rossoneri si ritroverebbero in casa un portiere dal valore non inferiore ai 70 milioni di euro. Anche Theo Hernandez ad oggi non vale poco, soprattutto dopo una stagione condita da tanti gol e prestazioni di livello. Per strappare il francese al Milan ci vogliono una cinquantina di milioni e potrebbero non bastare vista la volontà dei rossoneri nel trattenerlo ancora a lungo.

Un altro giocatore che ha visto salire il prezzo del proprio cartellino è Ismael Bennacer, valutato dal Milan 35 milioni di euro e pagato l’estate scorsa soltanto 16.