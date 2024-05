Terracciano alla prima da titolare? La DECISIONE di Pioli per Torino Milan

Terracciano alla prima da titolare? La DECISIONE di Stefano Pioli per Torino Milan, gara in programma questa sera

Stasera il Milan scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultima gara stagionale dei rossoneri.

Pioli lancerà dal primo minuto per la prima volta Filippo Terracciano: l’esterno arrivato dall’Hellas Verona partirà titolare nel ruolo di terzino sinistro. Sull’altro versante agirà invece Kalulu.