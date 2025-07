Terracciano Milan, oggi l’arrivo in città: a seguire visite e firma. Sportiello in direzione Atalanta

Terracciano Milan, l’affare è ormai definito. Il portiere è atteso in città per visite e firma del contratto

Milano si prepara ad accogliere un nuovo volto tra i pali. Oggi è il giorno di Pietro Terracciano, il portiere campano classe 1990, atteso in città per le formalità e la firma del contratto che lo legherà al Milan. L’ex estremo difensore della Fiorentina ha già salutato i suoi ormai ex compagni viola, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera all’ombra della Madonnina.

Un Nuovo Vice per Maignan

L’arrivo di Terracciano è stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore livornese che guiderà il Diavolo nella prossima stagione. Terracciano è destinato a ricoprire il ruolo di vice-Maignan, affiancando il titolare indiscusso Mike Maignan, il talentuoso portiere francese pilastro della squadra rossonera. Questa mossa mira a garantire maggiore profondità e sicurezza al reparto, fornendo ad Allegri un’alternativa affidabile in caso di necessità. La sua esperienza, maturata in diverse stagioni in Serie A con club come Fiorentina e Salernitana, sarà preziosa per la retroguardia del club meneghino.

Percorsi Diversi per i Portieri Italiani

Curiosamente, un percorso simile, ma con destinazione opposta, si prospetta per Marco Sportiello, il portiere bergamasco classe 1992 che ha difeso i pali del Milan nella scorsa stagione come riserva. Secondo le indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, Sportiello è atteso a breve all’Atalanta, segnando così il suo ritorno al club orobico dove aveva già militato in passato. Questo scambio di sedie tra portieri italiani sottolinea il dinamismo del mercato calcistico, con i club impegnati a definire le proprie rose in vista degli impegni futuri.

Il Milan Lavora sul Mercato per Rafforzare la Squadra

L’ingaggio di Terracciano è solo una delle prime mosse del management rossonero, che sta lavorando intensamente per rinforzare la squadra in ogni reparto. L’obiettivo è costruire un Milan competitivo, capace di affrontare al meglio sia il campionato di Serie A che le competizioni europee. I tifosi del Diavolo sono in fermento, ansiosi di scoprire quali altri volti nuovi si uniranno alla causa del glorioso club milanese, mentre la stagione calcistica si avvicina a grandi passi.