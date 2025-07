Modric, il Milan non può decidere: è tutto nelle mani del centrocampista. Il dettaglio

Modric deciderà cosa fare a fine stagione, il contratto parla chiaro. Non dipende dal Milan il futuro!

Il futuro di Luka Modric, l’esperto e fantasioso centrocampista croato, continua a tenere banco nel calciomercato, con il Milan che si è mosso concretamente per assicurarsi le sue prestazioni. Sebbene un accordo di massima sembrasse delinearsi, le ultime indiscrezioni rivelano un dettaglio cruciale sulla durata del contratto, un punto sul quale il giocatore ha mostrato una ferma volontà.

La Trattativa tra il Diavolo e il Campione Croato

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X (precedentemente noto come Twitter), l’intesa tra il Milan, una delle squadre più blasonate e titolate d’Europa, e Luka Modric era stata inizialmente impostata su un contratto di un anno con scadenza nel 2026, più un’opzione per un’ulteriore stagione. Modric, autentico maestro del centrocampo, celebre per la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di dettare i ritmi, avrebbe però preferito un accordo più breve. Il Pallone d’Oro 2018, infatti, fino a ieri sera, spingeva per un solo anno di permanenza nel capoluogo lombardo, lasciando aperta la possibilità di valutare il suo futuro di stagione in stagione.

L’Opzione di Rinnovo: La Palla a Modric

Nonostante la preferenza iniziale del calciatore, le ultime negoziazioni hanno portato all’inserimento dell’opzione di rinnovo per la seconda stagione. Tuttavia, un aspetto fondamentale di questa clausola è che la decisione finale spetterà interamente a Modric. Questo significa che, pur essendo presente l’opzione che porterebbe il suo contratto fino al 2027, sarà il centrocampista ex Real Madrid a scegliere se proseguire la sua avventura con i rossoneri o intraprendere un nuovo percorso. Una condizione che tutela il giocatore, consentendogli di valutare il suo stato di forma e le sue ambizioni anno dopo anno.

Il Valore di Modric per i Rossoneri

L’eventuale arrivo di Modric al Milan rappresenterebbe un colpo di mercato di grande spessore per il club di Via Aldo Rossi. Nonostante l’età non più giovanissima, il croato ha dimostrato di possedere ancora qualità tecniche e tattiche di primissimo livello, oltre a un’esperienza internazionale ineguagliabile. La sua leadership in mezzo al campo e la sua capacità di illuminare il gioco sarebbero un valore aggiunto inestimabile per la squadra, fornendo un punto di riferimento per i giovani talenti e un’arma in più per competere ai massimi livelli. I tifosi del Diavolo incrociano le dita, sperando di vedere presto il campione croato indossare la maglia rossonera, un’icona del calcio mondiale pronta a dare il suo contributo alla causa milanista.