Teotino fa il bilancio del Milan: «Non può essere positivo. Sugli infortuni vi dico…». Le parole del giornalista

Il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato a Calciomercato L’Originale facendo un bilancio della stagione del Milan.

PAROLE – «Il bilancio dal Milan non si può considerare positivo per colpa degli alti e bassi, le difficoltà nelle partite di Champions, il Derby, l’Udinese. Poi gli infortuni frequenti che l’hanno condizionato ma in realtà io vedo infortuni clamorosi anche al Real Madrid e credo non sia sempre problemi di preparazione».